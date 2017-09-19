СМИ РФ: На учениях Запад-2017 вертолет дал залп по зрителям

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Вторник, 19 сентября 2017, 11:57

Российские СМИ сообщают, что во время учений "Запад-2017" на полигоне "Лужский" под Петербургом вертолет Ка-52 случайно обстрелял зрителей ракетами, двое человек оказались в больнице.

Об этом пишет российский Екатеринбургский сайт 66.ru со ссылкой на источники.

"Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале. Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты", — рассказал изданию собеседник.

При этом он не смог уточнить, когда именно произошел инцидент: "Это случилось вчера или позавчера".

Издание также опубликовало видео стрельбы вертолетов. 

По данным питерского издания "Фонтанка", инцидент произошел вечером 18 сентября, делом занимаются военные следователи. По предварительным данным, дело может быть возбуждено о нарушении правил безопасности использования военно-технических средств. 

По информации издания, три снаряда попали в зону, где была расположена военная техника и образовалась стихийная парковка как военных, так и гражданских автомобилей.

От взрывной волны точно пострадали две военные машины — грузовая и легковая. Также говорят о том, что взрывной волной контузило человека.

Издание также опубликовало видео с места событий уже после взрыва.

Комментариев российских властей пока нет.

Ранее 7 сентября на этом же полигоне, который задействован в российской белорусских учениях, произошел взрыв, в результате которого погиб один военный.

По сообщению Западного военного округа погиб один военный, еще пятеро получили ранения, поскольку  при стрельбах из танка один из снарядов после рикошета от земли взорвался рядом с укрытием, где находились шестеро военнослужащих из группы инженерного обеспечения.

Украинская правда

Темы: Росcия
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