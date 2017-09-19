В Совете Европы призвали Украину бороться с ненавистью в Интернете

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Вторник, 19 сентября 2017, 14:13

Комиссия по борьбе с расизмом Совета Европы (ЕКРН) рекомендует Украине усилить ресурсы департамента кибернетической полиции Национальной полиции для противодействия разжиганию ненависти в сети Интернет.

Об этом говорится докладе ЕКРН по Украине, передают "Українські Новини".

"ЕКРН рекомендует активизировать работу департамента киберполиции и обеспечить его необходимыми техническими и человеческими ресурсами для противодействия разжигания ненависти в Интернете", - сказано в нем.

В документе указано, что украинской киберполиции стоит разработать механизм сбора подробных данных о случаях разжигания ненависти в сети. При этом они обязаны фиксировать причины подобной ненависти и реакцию на нее системы правосудия. А также определиться, какие случаи стоит разглашать общественности, а какие нет.  

"Кроме того, ЕКРН рекомендует создать независимый от полиции и органов прокуратуры орган для расследования обвинений в расово мотивированных неправомерных действиях сотрудников полиции, а также предоставить уполномоченному Верховной Рады по правам человека право на проведение расследований с целью эффективного противодействия расизму и расовой дискриминации", - пишет издание.

В частности, особое внимание органам власти рекомендуется обратить на проблему расовой сегрегации ромов в сфере образования, а также обратить внимание на ситуацию с их трудоустройством и получением документов, удостоверяющих личность", - сказано в публикации.

В своем отчете еврокомиссия также рекомендовала Украине пересмотреть государственную программу по поддержке, социальной адаптации и реинтеграции внутренне перемещенных лиц, обращая особое внимание на решение проблем с жильем и трудоустройства.

Так, украинские власти должны улучшить их возможности получать социальное обеспечение, жилье, образование, а также решить вопрос с трудоустройством и изучением языка.

Украинская правда

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