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У Раді Європи закликали Україну боротися з ненавистю в Інтернеті

Вівторок, 19 вересня 2017, 14:13

Комісія по боротьбі з расизмом Ради Європи (ЄКРН) рекомендує Україні посилити ресурси департаменту кібернетичної поліції Національної поліції для протидії розпалюванню ненависті в мережі Інтернет.

Про це йдеться у доповіді ЄКРН по Україні, передають "Українські Новини".

"ЄКРН рекомендує активізувати роботу департаменту кіберполіції та забезпечити його необхідними технічними та людськими ресурсами для протидії розпалювання ненависті в Інтернеті", - сказано в документі.

Зазначається, що українській кіберполіції варто розробити механізм збору даних про випадки розпалювання ненависті в мережі. При цьому вони зобов'язані фіксувати причини подібної ненависті та реакцію на неї системи правосуддя. А також визначитися, які випадки варто розголошувати громадськості, а які ні.

"Крім того, ЄКРН рекомендує створити незалежний від поліції і органів прокуратури орган для розслідування звинувачень в расово мотивованих неправомірних діях співробітників поліції, а також надати уповноваженому Верховної Ради з прав людини право на проведення розслідувань з метою ефективної протидії расизму та расовій дискримінації", - пише видання.

Зокрема, особливу увагу органам влади рекомендується звернути на проблему расової сегрегації ромів в сфері освіти, а також звернути увагу на ситуацію з їх працевлаштуванням і отриманням документів, що засвідчують особу", - сказано в публікації.

У своєму звіті Єврокомісія також рекомендувала Україні переглянути державну програму з підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції внутрішньо переміщених осіб, звертаючи особливу увагу на вирішення проблем з житлом та працевлаштуванням.

Так, українська влада повинна поліпшити їхні можливості отримувати соціальне забезпечення, житло, освіту, а також вирішити питання з вивченням мови.

Українська правда

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