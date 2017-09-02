В Одессе напали на активиста, который борется против застройки

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Суббота, 2 сентября 2017, 10:34

В ночь на субботу в Одессе неизвестные совершили нападение на лидера городской организации ВОО "Сокол" Георгия Бариленко.

Как сообщает пресс-служба одесской "Свободы", около 1:30 Георгия атаковали в районе Куликова поля.

Нападавшие произвели два выстрела из травматического оружия, - в живот и в ногу, - после чего повалили Бариленко на землю и нанесли несколько ударов ногами, в том числе и по голове.

Пресс-служба сообщает, что перед тем, как уйти, один из нападавших сказал: "привет от Гефеста, х***лан".

На прошлой неделе активистами "Сокола" была проведена акция против уничтожения компанией "Гефест" парковой зоны у ворот застройки на Фонтанской дороге, 25. В сообщении отмечается, что за эту акцию сокольцы уже получали многочисленные угрозы.

В пресс-службе заявляют, что близкая к мэру Геннадию Труханову компания "Гефест" планирует застроить парковую зону площадью 4 га многоэтажками.

Украинская правда

Темы: Одесса строительство
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