В Киеве задержали брата Саакашвили
Представители МВД задержали брата экс-президента Грузии Саакашвили Давида.
Об этом сообщил сам Саакашвили на своей странице в Facebook.
"Сегодня на рассвете 8 представителей МВД Авакова задержали моего брата Давида Саакашвили, когда он выходил из дома в Киеве и вывезли в неизвестном направлении", - написал он.
Саакашвили отметил, что его брат - юрист и имел вид на проживании в Украине.
"Одновременно вчера на пограничные пункты всей Западной границы прислали мобильные группы из Киева, потому что не доверяют местным пограничникам. Задача мобильных групп, в которые в том числе входят представители бывшего Беркута, не дать мне пройти и забрать паспорт. Ну что же, встретимся на границе", - добавил политик.
Вместе с тем, советник министра внутренних дел Илья Кива в эфире канала "112 Украина" заявил, что брата Саакашвили Давида задержали за нарушение режима пребывания в Украине.
"Миграционная служба и полиция задержали его и готовят к депортации", - сказал Кива.
Он добавил, что Давид Саакашвили является гражданином Грузии.
Как сообщалось, 16 апреля Михаил Саакашвили заявил, что его брату Давиду отменен вид на жительство в Украине.
27 июля президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины.
Формальным основанием для прекращения гражданства стало якобы сокрытия им в 2015 году информации об уголовных делах против него в Грузии.
Саакашвили заявил, что 10 сентября прибудет из Польши на границу Украины и через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область) попытается въехать в Украину.
Однако украинские пограничники не собираются его впускать в страну, поскольку украинский паспорт Саакашвили уже недействителен.
Украинская правда
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