В Киеве задержали брата Саакашвили

Представители МВД задержали брата экс-президента Грузии Саакашвили Давида.

Об этом сообщил сам Саакашвили на своей странице в Facebook.

"Сегодня на рассвете 8 представителей МВД Авакова задержали моего брата Давида Саакашвили, когда он выходил из дома в Киеве и вывезли в неизвестном направлении", - написал он.

Саакашвили отметил, что его брат - юрист и имел вид на проживании в Украине.

"Одновременно вчера на пограничные пункты всей Западной границы прислали мобильные группы из Киева, потому что не доверяют местным пограничникам. Задача мобильных групп, в которые в том числе входят представители бывшего Беркута, не дать мне пройти и забрать паспорт. Ну что же, встретимся на границе", - добавил политик.

Вместе с тем, советник министра внутренних дел Илья Кива в эфире канала "112 Украина" заявил, что брата Саакашвили Давида задержали за нарушение режима пребывания в Украине.

"Миграционная служба и полиция задержали его и готовят к депортации", - сказал Кива.

Он добавил, что Давид Саакашвили является гражданином Грузии.

Как сообщалось, 16 апреля Михаил Саакашвили заявил, что его брату Давиду отменен вид на жительство в Украине.

27 июля президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины.

Формальным основанием для прекращения гражданства стало якобы сокрытия им в 2015 году информации об уголовных делах против него в Грузии.

Саакашвили заявил, что 10 сентября прибудет из Польши на границу Украины и через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область) попытается въехать в Украину.

Однако украинские пограничники не собираются его впускать в страну, поскольку украинский паспорт Саакашвили уже недействителен.

Украинская правда