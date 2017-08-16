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Саакашвили сообщил дату возвращения в Украину

Среда, 16 августа 2017, 20:33

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что вернется в Украину 10 сентября.

Об этом он сказал во время прямой трансляции на странице в Facebook в среду вечером.

"Я возвращаюсь в Украину. Я приеду 10 сентября, буду ехать из Польши через пункт пропуска "Краковец" (Львовская обл.)", - сообщил Саакашвили.

Политик выразил надежду, что на границе возле пункта пропуска соберутся его сторонники.

"С нами будет много журналистов, с нами будут депутаты, с нами будут простые люди. Меня хотят сопроводить украинцы, которые живут в Польше, их очень много… Я буду очень благодарен, если люди придут на границу", - добавил он.

Саакашвили допустил, что может быть организован усиленный досмотр граждан, пересекающих границу, в связи с тем, что ожидается его приезд в Украину.

Как сообщалось, 26 июля политики от Радикальной партии заявили о том, что экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской областной госадминистрации лишили гражданства Украины. Государственная миграционная служба Украины подтвердила лишение Саакашвили гражданства.

Сам Саакашвили накануне улетел в США. Он заявил, что будет добиваться возвращения в Украину.

Ситуацию с гражданством Саакашвили президент Украины до сих пор никак не комментирует.

Как известно, после отставки с должности председателя Одесской ОГА Саакашвили начал развивать в Украине свою партию, 21 июля этого года Министерство юстиции зарегистрировало ее обновленное название - "Движение новых сил Михаила Саакашвили".

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Интерфакс-Украина

Темы: Саакашвили
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