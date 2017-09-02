В ГПСУ заявили, что пресс-секретаря партии Саакашвили не задерживали

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Суббота, 2 сентября 2017, 19:29

Представители Госпогранслужбы Украины не задерживали пресс-секретаря "Руху нових сил" Марьяну Поштар. 

Об этом 2 сентября заявил помощник главы ГПСУ Олег Слободян.

"Пограничники выявили вблизи границы неизвестную, которая несанкционированно проводила фото и видео съемку позиций на границе. В настоящее время проводятся командно-штабные учения и подобное усиление позиций происходит и на других участках", - заявил Слободян.

Он добавил, что гражданке, которой оказалась Марьяна Поштар, объяснили порядок съемок в контролируемом пограничном районе и "попросили на будущее согласовывать свои действия в соответствии с требованиями законодательства и Госпогранслужбы".

Как известно, ранее в субботу пресс-служба партии Михеила Саакашвили "Рух нових сил" сообщила о задержании пресс-секретаря партии Марьяны Поштар у границы с Польшей.

Украинская правда

Темы: Пограничная служба Саакашвили
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