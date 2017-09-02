Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Теперь задержали пресс-секретаря партии Саакашвили

Суббота, 2 сентября 2017, 17:02

Пресс-секретаря "Руху нових сил" Марьяну Почтар задержали возле границы с Польшей.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Несколько минут назад пресс-секретаря движения задержали возле границы с Польшей за то, что она сфотографировала живой кордон из пограничников, который нагнали для того, чтобы они не пустили в страну Михаила Саакашвили", - говорится в сообщении.

В то же время, член партии Давид Сакварелидзе сообщил, что Почтар задержали на заправке за то, что она сделала фотографию "живой стены" пограничников.

Как сообщалось, в субботу утром был задержан брат экс-президента Грузии, экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили Давид Саакашвили.

Позже его отпустили из Печерского районного отдела Государственной миграционной службы.

Украинская правда

Темы: Саакашвили
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Саакашвили
Саакашвили решил заняться помощью украинским детям
Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Польские врачи начали обследование Саакашвили
Последние новости
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
Все новости...
Реклама: