В армии РФ похвастали истребителями в аннексированном Крыму

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Суббота, 2 сентября 2017, 23:31

Российские истребители Су-30СМ поднимались в воздух вблизи аннексированного Крыма для перехвата американского самолета P-8 Poseidon патрульной авиации ВМС США и разведчика-беспилотника RQ-4 Global Hawk.

Об этом, как пишет ТАСС, сообщил командующий армией генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

По его словам, истребители поднимались в воздух для перехвата в мае 2017 года. 

Также Севостьянов сообщил, что с начала года истребители российской армии около 120 раз сопровождали полеты разведывательной авиации вблизи аннексированного Крыма и у южных границ России.

"Ежедневно в воздушном пространстве вблизи наших южных рубежей мы заблаговременно обнаруживаем и жестко контролируем всех непрошеных гостей... За восемь месяцев этого года истребители Су-30СМ армии порядка 120 раз поднимались в воздух и сопровождали их разведывательные полеты вдоль нашей границы", – заявил он.

Как известно, 28 августа в оккупированном Крыму и на юге Российской Федерации по сигналу боевой тревоги подняли всю авиацию и объекты ПВО России.

В пресс-службе Южного военного округа сообщили, что объединение военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЮВО привели в полную боеготовность в ходе проверки.

Ранее командование НАТО заявляло о резком увеличении активности российских ВВС в нейтральных зонах, особенно после аннексии Крыма Россией.

Темы: Росcия аннексия Крым армия
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