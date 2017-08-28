Оккупанты подняли по тревоге всю авиацию в Крыму и на юге РФ

В оккупированном Крыму и на юге Российской Федерации по сигналу боевой тревоги в рамках проверки подняли всю авиацию и объекты ПВО России.

Об этом сообщает 28 августа РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.

По его словам, объединение военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа в понедельник привели в полную боеготовность в ходе проверки.

"По сигналу боевой тревоги сегодня был поднят личный состав авиационных соединений и воинских частей, а также сил ПВО, дислоцированных на территории Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, республик Северная Осетия-Алания и Крым", – сказал Астафьев.

Проверка проводится по приказу начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова.

В ходе нее Генштаб РФ намерен оценить, насколько хорошо подготовлена авиатехника и сами летчики и наземные специалисты.