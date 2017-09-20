Лавров заявил, что миротворцы на Донбассе нужны только для охраны ОБСЕ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что суть предложений Москвы по размещению миротворцев ООН на Донбассе заключается только в охране миссии ОБСЕ.

Об этом Лавров заявил после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщает РБК.

"Наше предложение очень четкое: миротворцы будут только охранять специальную мониторинговую миссию ОБСЕ и только при выполнении наблюдателями функций, вытекающих из Минских договоренностей" — сказал Лавров после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

​"Любое другое предназначение миротворческой миссии будет означать перечеркивание этих договоренностей, к этому, собственно, украинская сторона, по-моему, и стремится", — добавил министр.



Как известно, в Киеве такой вариант назвали шизофреническим.

11 сентября после телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель президент РФ Владимир Путин заявил о готовности учесть в инициативе о миротворцах ООН в Донбассе их право охранять миссию ОБСЕ не только на линии соприкосновения, но и в других местах.

14 сентября пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науэрт заявила, что США выступают за размещение миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории Донбасса, в частности на российско-украинской границе, и предоставлении им широкого мандата.

16 сентября спецпредставитель США по вопросу Украины Курт Волкер назвал три критерия, по которым США будет считать миротворческую миссию "настоящей" и достойной поддержки.

В частности, по его словам, миротворцы должны контролировать украинскую сторону российско-украинской границы.

Украинская сторона тоже неоднократно высказывала такую позицию.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что не видит логики в предложении Госдепа США разместить миротворцев ООН на границе России и Украины.

Больше о возможности введения миротворцев ООН на Донбасс читайте в материале "Игры в дипломатию. Почему Путин заговорил о миротворцах на Донбассе".