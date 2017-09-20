Депутата-"радикала" задержали за убийство – Ляшко

Депутата Миргородского горсовета от "Радикальной партии Ляшко" Хачатура Хачатряна задержали за убийство его коллеги-депутата от ВО "Свобода" Олега Супруненко.

Об этом в Facebook сообщил глава партии Олег Ляшко.

"Мне стало известно, что депутата Миргородского городского совета от РПЛ Хачатура Хачатряна задержали по обвинению в убийстве его коллеги-депутата от ВО "Свобода" Олега Супруненко", - написал он.

Ляшко напомнил, что Супруненко 26 дней боролся за жизнь в реанимации после жестокого нападения и умер 7 августа.

"Пока обстоятельства уголовного дела мне до конца не известны. Но ... ни при каких обстоятельствах не буду прикрывать преступников, если они виноваты. Поэтому я требую от Хачатура Хачатряна сложить мандат и предстать перед правосудием", - добавил Ляшко.

Он подчеркнул, что все, кто причастны к этому бесчеловечному преступлению, должны быть строго наказаны.

Как известно, Супруненко избили 12 июля, 7 августа он умер, так и не выйдя из комы. Ему было 29 лет.

Украинская правда