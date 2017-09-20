Под мэрией в Одессе пошли в ход фальшферы и газ

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Среда, 20 сентября 2017, 11:31

Под зданием мэрии в Одессе продолжаются столкновения между правоохранителями и активистами, которые пытаются прорваться на заседание горсовета.

Об этом сообщает "Думская".

По данным издания около 11 часов произошла ожесточенная драка у бокового входа. Вмешались патрульные, досталось и журналистам. В сессии объявлен перерыв.

После этого на площади зажгли фальшфейеры и скандируют "Труханов геть!".

 

"В 11.10 полиция применила газ, задержаны несколько активистов. Также среди митингующих есть несколько пострадавших. Митингующие также применили газ и оттеснили полицейских" – сообщает корреспондет "Думской".

 

Лидеру одесской ячейки "Свободы", экс-нардепу Павлу Кириленко удалось попасть в мэрию, представившись нардепом. Через 10 минут он вышел и заявил, что там "окопались сепаратисты". Свободовцы заявили, что идут в облпрокуратуру требовать роспуска горсовета. Потом они хотят посетить с таким же требованием губернатора.

 

Ранее сообщалось, что под зданием мэрии в Одессе собралось около 500 человек. Большинство из них - с плакатами, стоят молча. Представители "Свободы" и "Национального Корпуса" пытались войти в зал заседаний.

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Как известно, в ночь на 16 сентября 3 ребенка погибли в результате пожара в детском спортивно-оздоровительном лагере "Виктория" в Одессе.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям считает вероятной причиной пожара в детском лагере "Виктория" в Одессе неисправность электроприборов в комнате воспитательницы.

Темы: Одесса
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