Історія "Вікторії". Як у полум'ї одеської корупції загинули діти

Пожар в одесском муниципальном детском лагере "Виктория" в прошедшие выходные унёс жизни троих детей. Здание сгорело дотла. Митинг под мэрией, слезоточивый газ, моральная компенсация и оправдания: пока одни "выбивают" ответы, другие – "кормят обещаниями".

В момент пожара в детском лагере "Виктория" не сработала пожарная сигнализация, хотя именно на неё в прошлом году выделили немалую сумму – 11 миллионов гривен.

В 2016 году состоялось торжественное открытие новых корпусов лагеря. Их презентовали как экологически чистые, комфортные и безопасные здания. А в конце мая текущего года оценивать работу приехал президент Петр Порошенко. Однако после пожара глава государства не сказал ни слова, не дал ни одного официального заявления относительно трагедии.

Родители детей получили обещание выплаты денег в качестве моральной компенсации, а руководство лагеря – инфаркт и арест.

Но кто действительно виноват в халатности? Почему пренебрегли техникой пожарной безопасности?

Роковая ночь

Это была последняя ночь перед окончанием смены. В лагерь приехал ансамбль "Адель", участников которого под конец сезона наградили 50 бесплатными путевками в "Викторию".

На следующий день детей должны были увезти из лагеря. Но в эту ночь они не спали.

В 23:30 загорелся один из деревянных корпусов лагеря. Противопожарная сигнализация не сработала. Дети проснулись от резкого запаха дыма со стороны комнаты, где проживала худрук ансамбля.

В ту ночь в лагере отдыхало 150 человек. В срочном порядке всех начали эвакуировать, но из-за открытой входной двери пламя в считанные минуты охватило здание корпуса.

Пожарные приехали достаточно быстро, но здание уже рушилось.

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Когда пожарные приехали на место происшествия, у них возникли проблемы с локализацией возгорания. Несмотря на то, что на территории лагеря есть и гидрант, и пожарный водоем, воды для тушения там не оказалось. Пожарным пришлось протягивать рукава на сотни метров к гидранту на улицу Вильямса. Из-за этих трудностей здание потушили только к 01:54 часам. Часть детей надышались дымом, трое выпрыгнули из окна. Их госпитализировали.

В момент эвакуации детей недосчитались троих девочек: восьмилетней Софии Мазур, девятилетней Насти Кулинич и двенадцатилетней Снежаны Арпентий. Они проживали в комнате №11 на втором этаже. Воспитатели предположили, что они могли испугаться и убежать. Но в 3 часа ночи тела Софии и Насти нашли.

В ту же ночь у директора лагеря Петроса Саркисяна случился сердечный приступ. Его увезла "скорая", а вскоре задержала полиция. Теперь ему грозит 8 лет лишения свободы.

Поиски пропавшей Снежаны не прекращались до следующего дня, когда в полиции сообщили, что нашли фрагменты тела на месте пепелища. Но понять, Снежана ли это, можно только после экспертизы.

Реакция общественности и властей

Следующие два дня были объявлены в Одессе траурными. С самого утра к месту трагедии потянулись люди. Они молча подходили и оставляли цветы с игрушками у почерневших брёвен – почтить память умерших.

В это время в ОГА пытались пояснить причины трагедии. Председатель обладминистрации Максим Степанов рассказал о том, что ещё в мае давал распоряжение проверить все детские учреждения на предмет пожарной безопасности. Но в итоге проверили не всё.

Городской глава Одессы Геннадий Труханов, комментируя журналистам происходящее, утверждал, что в момент открытия новых корпусов в прошлом году, с пожарной безопасностью было всё в порядке, а противопожарная система соответствовала всем необходимым требованиям.

В тот же день в результате трагедии отстранили от должности главу Киевской райадминистрации Одессы Владимира Сушкова, директора лагеря Саркисяна и его зама, который отвечал за пожарную безопасность заведения. В свою очередь директор департамента образования и науки Одесской области Елена Буйневич подала в отставку по собственному желанию – не выдержала.

К вечеру к зданию мэрии пришло около 200 горожан. Среди них были родители детей, отдыхавших в лагере, общественные активисты и просто неравнодушные граждане. Они требовали встречи с мэром Трухановым.

Более двух часов пикетирующие ожидали, что к ним подойдёт хоть кто-то из представителей горсовета. Но никто так и не приехал.

Это разозлило большинство пришедших под мэрию. Активисты предприняли попытку взять горсовет штурмом, но их не впустили правоохранители, применив слезоточивый газ.

Чуть позже к людям вышел вице-мэр Андрей Котляр. Пояснить, почему Труханов не пришёл, он не смог. "За городского главу я не отвечаю", – сказал Котляр, сославшись на то, что в мэрии уже никого нет.

Вице-мэр добавил, что все ответы горожане получат на следующий день – на встрече главы ОГА и мэра.

Но и на следующий день мэр на встречу к активистам не пришёл. Сам Труханов аргументировал свое поведение тем, что активисты не готовы к встрече, назвав вечернее собрание у мэрии "нецивилизованными методами решения вопроса".

С утра городской глава все же встретился с родителями. Он пообещал, что город выделит по 200 тысяч гривен семьям погибших детей, родителям пострадавших – по 100 тысяч, а всем остальным, кто проживал в сгоревшем корпусе, – по 20 тысяч гривен. При этом мэр пообещал, что виновные в случившемся понесут жесткую ответственность.

На улице родители встретили протестующих активистов. Родственники выразили недовольство тем, что активисты кричали "Труханов геть!", называя это пиаром на трагедии.

"Мы сами всё решим свои проблемы. Бардак устроили. Цирк! Не надо пиар устраивать", – возмущалась одна из родственниц.

После трагедии следователи начали расследовать произошедшее. Прокуратура Одесской области открыла производство по факту служебной небрежности, приведшей к гибели детей, относительно должностных лиц райуправления Госслужбы чрезвычайных ситуаций и органов местного самоуправления.

17 сентября следователи прокуратуры провели обыски в райуправлении ГСЧС в Киевском районе, в Киевской райадминистрации и департаменте образования Одесской мэрии. Ищут тех, кто может быть причастен к пожару детского лагеря.

"Во время следственных мероприятий изымается документация по введению в эксплуатацию, эксплуатации, проверках в детском лагере "Виктория" и другие", – сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

При этом в управлении капитального строительства, которое связано с проведением реконструкций в 2014-2016 годах, обыски не проходят.

Виновным грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

11 миллионов на пожарную "безопасность"

В 2014-2016 годах в комплексе "Виктория" проводилась генеральная реконструкция: отреставрированы пищеблок, столовая, появились новый трехэтажный спальный корпус и современный спорткомплекс.

Реконструкцией занималась компания "Юг-Укрстрой".

Именно эта фирма выиграла тендер и стала подрядчиком. Директором "Юг- Укрстрой" является Светлана Донченко. Она же – совладелец ООО "Пассажирская канатная дорога", которой руководит бизнесмен Юрий Резников – муж Любви Резниковой. У их семьи на пляже "Отрада" дом с бассейном. Кроме того, они арендуют часть прилегающего коммунального пляжа.

Жена Резникова – руководитель компании "Монолит", которая проиграла "Юг-Укрстрой" в тендерном конкурсе на проведение работ в лагере. По сути, даже если бы "Юг-Укрстрой" проиграл, отдав место "Монолиту", Светлане Донченко и семье Резниковых эта сделка была бы выгодна.

Согласно реестру юридических лиц, сама Донченко прописана в квартире семьи Резниковых.

В 2016 году одесские правоохранители заинтересовались реконструкцией "Виктории". Следователи заподозрили "Монолит" и "Юг-Укрстрой" во внесении заведомо неправдивых данных, поскольку в тендерную документацию обеими компаниями было внесено одно и то же оборудование.

Тогда Малиновский суд Одессы удовлетворил иск прокуратуры по этому факту, было открыто уголовное производство.

Но с 14 июня 2016 новой информации в судебном реестре о продвижении следствия нет. Дело замяли, а ответственность так никто и не понёс.

На работы по реконструкции "Виктории" выделили 22,2 миллионов гривен. Всеми закупками занималось Управление капитального строительства Одесского горсовета под руководством Бориса Панова. Он же подписывал и тендерные документы.

Вскоре понадобилось проводить дополнительные работы по установке противопожарной безопасности, а точнее, установке сигнализации, благоустройству территории и электроосвещению. Была ли веская причина – не ясно.

Тем не менее, на это было выделено 49% от общей суммы – почти 11,1 миллионов гривен. Немалые деньги на установку сигнализации. Причём конкурс в данном случае не проводили, что уже само по себе является нарушением.

Но каким образом компания, которая имеет лицензию от Государственной архитектурно-строительной инспекции на создание объектов архитектуры, могла заниматься установкой противопожарной сигнализации? Ведь это не её задача. У фирмы в таком случае должно было быть разрешение на проведения данных работ от ГСЧС, которого нет.

И почему сигнализация, стоившая миллионы гривен, не сработала? Дело не в неисправности. На этот вопрос руководство ГУ ГСЧС в Одесской области ответило так: "Новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в лагере в прошлом году, на момент пожара была отключена".

На третий день после трагедии районный суд Одессы арестовал директора детского лагеря Петроса Саркисяна. Заговорили о трагедии и высшие должностные лица в Киеве. Генеральный прокурор Юрий Луценко пообещал держать дело на своем особом контроле, а премьер-министр Владимир Гройсман поручил направить в Одессу лучших следователей полиции.

Загадкой остается, почему до сих пор не последовало реакции со стороны президента, который в мае лично инспектировал "Викторию". Впрочем, любые слова от чиновников, даже от президента, погибших детей не вернут.

Остается надеяться, что выводы будут действительно сделаны, а трагедия не закончится исключительно авральными проверками детских учреждений.

Причину произошедшего стоит искать не только там, но и в подходах к обеспечению безопасности детей, на которой надо уметь не только "зарабатывать".

Евгения Швиц, специально для УП