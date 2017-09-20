Під мерією в Одесі пішли в хід фальшфаєри і газ

Під будівлею мерії в Одесі тривають сутички між правоохоронцями та активістами, які намагаються прорватися на засідання міськради.

Про це повідомляє "Думская".

За даними видання близько 11 години сталася запекла бійка біля бічного входу. Втрутилися патрульні, дісталося і журналістам. У сесії оголошено перерву.

Після цього на площі запалили фальшфєри і скандують "Труханова геть!".

"Об 11.10 поліція застосувала газ, затримано кількох активістів. Також серед мітингувальників є кілька постраждалих. Мітингувальники також застосували газ і відтіснили поліцейських" - повідомляє кореспондент "Думской".

Лідеру одеського осередку "Свободи", екс-нардепу Павлу Кириленку вдалося потрапити в мерію, представившись нардепом. Через 10 хвилин він вийшов і заявив, що там "окопалися сепаратисти". Свободівці заявили, що йдуть до облпрокуратури вимагати розпуску міськради. Потім вони хочуть відвідати з такою ж вимогою губернатора.

Поліцейські закликають мітингувальників не порушувати громадський порядок. Всі події, які відбуваються у Одеської міськради, документуються працівниками поліції.

"Активісти пішли до облпрокуратури. Сесія відновилася", - повідомив в 11.40 кореспондент "Думской".

До мітингувальників вийшов прокурор Одеської області Олег Жученко.

За даними поліції, після бійок на Думській площі за медичною допомогою звернулися 20 поліцейських і 16 співробітників Нацгвардії.

За фактом конфлікту між мітингувальниками і правоохоронцями розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що під будівлею мерії в Одесі зібралося близько 500 осіб. Більшість з них – з плакатами, стоять мовчки. Представники "Свободи" і "Національного Корпусу" намагалися увійти до зали засідань.

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Як відомо, в ніч на 16 вересня 3 дитини загинули в результаті пожежі в дитячому спортивно-оздоровчому таборі "Вікторія" в Одесі.

Державна служба з надзвичайних ситуацій вважає ймовірною причиною пожежі в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі несправність електроприладів в кімнаті виховательки.