Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в детском лагере

Понедельник, 18 сентября 2017, 17:44

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям считает вероятной причиной пожара в детском лагере "Виктория" в Одессе неисправность электроприборов в комнате воспитательницы.

Об этом заявил начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак в ходе заседания оперативного штаба ГСЧС, передают "Українські Новини".

"Наиболее вероятной причиной пожара может быть аварийный режим работы электроприборов, находящихся в жилой комнате №4 на 1-м этаже того же здания. В этой комнате проживала воспитательница", - сказал Федорчак.

Он добавил, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в "Виктории" в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена.

Общая площадь пожара составила 560 кв. м, к тушению были привлечены 60 человек личного состава и 18 единиц техники.

По его словам, тушение пожара осложнялось порывами ветра, невозможностью забора воды из пожарного водоема, который был заполнен лишь на 1/3, удаленным размещением подходящего источника воды.

Также, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко в ходе данного заседания заявил, что спасатели получили вызов только через 45 минут после начала пожара.

"Фактически 45 минут происходил пожар, только через 45 минут поступил вызов в органы чрезвычайных ситуаций", - возмутился Зубко.

Как известно, в результате пожара, возникшего в одном из корпусов детского лагеря "Виктория" 16 сентября в Одессе, погибло двое детей, трое госпитализированы и еще один ребенок разыскивается.

18 сентября генпрокурор Юрий Луценко заявил о том, что директор детского лагеря, где произошел пожар, арестован, а расследование данного дела он взял под особый контроль.

Украинская правда

Темы: ГСЧСчрезвычайное происшествиеОдесса
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
ГСЧС
На Николаевщине огнеборцы попали под обстрел ночью
Россияне обстреляли пожарную часть в Сумской области – есть пострадавшие, задело укрытие
ГСЧС рассказала о своей работе за 500 дней войны
Последние новости
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
Все новости...
Реклама: