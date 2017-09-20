Синоптики предупреждают о грозах и сильных дождях

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Среда, 20 сентября 2017, 16:28

Синоптики прогнозируют до конца суток 20 сентября и в течение суток 21 сентября грозы.

Об этом по данным Укргидрометцентра, информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

К концу суток среды и в течение суток четверг в Киевской области грозы.

21 сентября в западных областях местами сильные дожди, ночью в Карпатах очень сильный дождь.

В северных и Винницкой областях грозы, в Карпатах, днем и на Левобережье порывы ветра 15-20 м / с, в Одесской и Николаевской местами шквалы до 23 м / с.

Украинская правда

Темы: погода
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