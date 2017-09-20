Синоптики попереджають про грози та сильні дощі

Синоптики прогнозують до кінця доби 20 вересня та протягом доби 21 вересня грози.

Про це за даними Укргідрометцентру, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

До кінця доби 20 вересня та протягом доби 21 вересня у Київській області грози.

21 вересня у західних областях місцями сильні дощі, вночі в Карпатах дуже сильний дощ.

У північних та Вінницькій областях грози, в Карпатах, вдень і на Лівобережжі пориви вітру 15-20 м/с, на Одещині та Миколаївщині місцями шквали до 23 м/с.

Українська правда