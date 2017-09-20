Синоптики предупреждают о грозах и сильных дождях

Синоптики прогнозируют до конца суток 20 сентября и в течение суток 21 сентября грозы.



Об этом по данным Укргидрометцентра, информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



К концу суток среды и в течение суток четверг в Киевской области грозы.



21 сентября в западных областях местами сильные дожди, ночью в Карпатах очень сильный дождь.



В северных и Винницкой областях грозы, в Карпатах, днем и на Левобережье порывы ветра 15-20 м / с, в Одесской и Николаевской местами шквалы до 23 м / с.



Украинская правда