Вопрос освобождения заложников зашел в тупик - Порошенко
Президент Петр Порошенко заявляет, что вопрос освобождения заложников в рамках выполнения Минских соглашений зашел в тупик.
Об этом он сказал во время своего выступления на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН в среду.
"Вопрос освобождения заложников в рамках Минского процесса зашел в тупик. Список украинских заложников постоянно растет. Людей постоянно захватывают. Единственной их виной является проукраинская позиция", - отметил он.
Порошенко заявил, что Россия все еще удерживает 16 украинских политзаключенных на своей территории, наиболее известными из которых являются режиссер Олег Сенцов и журналист Роман Сущенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.