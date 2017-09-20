Вопрос освобождения заложников зашел в тупик - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявляет, что вопрос освобождения заложников в рамках выполнения Минских соглашений зашел в тупик.

Об этом он сказал во время своего выступления на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН в среду.



"Вопрос освобождения заложников в рамках Минского процесса зашел в тупик. Список украинских заложников постоянно растет. Людей постоянно захватывают. Единственной их виной является проукраинская позиция", - отметил он.



Порошенко заявил, что Россия все еще удерживает 16 украинских политзаключенных на своей территории, наиболее известными из которых являются режиссер Олег Сенцов и журналист Роман Сущенко.

Интерфакс-Украина