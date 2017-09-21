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"Укрзалізниця" призначила на жовтень 5 додаткових поїздів

Четвер, 21 вересня 2017, 06:18

На Покрову і до Дня українського козацтва "Укрзалізниця" вже призначила 5 додаткових поїздів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Для зручних подорожей пасажирів під час святкування Дня українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці, які відзначаються в один день, 14 жовтня, "Укрзалізниця" вже призначила 5 додаткових поїздів. Вони курсуватимуть у період з 13 по 17 жовтня з Києва до Дніпра, Хмельницького, Львова та Бердянська, а також з Одеси до Львова", - йдеться в повідомленні.

У компанії заявили, що найближчим часом на ці дати "Укрзалізниця" планує призначити ще низку додаткових поїздів на інші популярні напрямки.

Так, компанія опрацьовує призначення на дати з 13 по 17 жовтня додаткових поїздів сполученням: Київ – Херсон – Миколаїв, Київ – Івано-Франківськ – Чернівці, Київ – Івано-Франківськ – Ворохта, Київ – Ковель, Київ – Ужгород, Харків – Ужгород, Харків – Одеса, Запоріжжя – Івано-Франківськ.

Теми: Укрзалізниця
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