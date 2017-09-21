Полиция расследует взрыв в Умани как хулиганство, есть еще один пострадавший

Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в Умани по статье хулиганство.

Об этом Украинской правде сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

"В настоящее время по данному факту открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 УК - хулиганство", - отметил он и добавил, что эта статья предусматривает лишение свободы от 3 до 7 лет.

По словам Тракало, также установлено, что от взрыва, который произошел ночью в Умани, кроме 13-летнего молодого человека, о котором уже сообщалось, пострадал еще один человек.

"Это гражданин Израиля, у него зафиксировано покраснение на бедре, от оказания помощи он отказался", - отметил он.

Как известно, утром около 6 часов утра в Умани в гаражах неподалеку от места массового пребывания паломников-хасидов произошел взрыв, пострадал подросток из Израиля.

Оксана Коваленко, УП