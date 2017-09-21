Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Умани прогремел взрыв, пострадал подросток из Израиля

Четверг, 21 сентября 2017, 09:39

Взрыв произошел утром в четверг в Умани, пострадал подросток.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"21 сентября, около шести утра в Уманский отдела полиции поступило сообщение о том, что в гаражах недалеко от места массового пребывания паломников-хасидов произошел взрыв неизвестного предмета. Личный состав полиции был немедленно поднят по тревоге", - отмечается в сообщении.

"Во время выезда на место происшествия полицейские установили, что от взрыва неизвестного предмета повреждена крыша одного из гаражей. Кроме того, был поврежден 13-летний подросток, гражданин Израиля. Мальчик получил телесные повреждения в виде пореза левой руки на кисти. Подростку оказана медицинская помощь на месте", - отметили в сообщении.

В Умань по приказу главы Нацполиции выехали первый заместитель главы НПУ Вячеслав Аброськин и заместитель главы ведомства Александр Фацевич.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

 
 

Обстоятельства взрыва и причастные к взрыву личности устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Украинская правда

Темы: криминалИзраиль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
криминал
На Львовщине работника гостиницы обвинили в смерти собаки и щенка
В Киеве суд дал 15 лет тюрьмы матери и сожительнице, которые заставляли детей сниматься в порно
На Закарпатье задержан мужчина, который развращал 8-летнюю девочку на берегу реки
Последние новости
02:44
Лидер республиканцев в Сенате считает, что вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
Все новости...
Реклама: