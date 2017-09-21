В Умани прогремел взрыв, пострадал подросток из Израиля

Взрыв произошел утром в четверг в Умани, пострадал подросток.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"21 сентября, около шести утра в Уманский отдела полиции поступило сообщение о том, что в гаражах недалеко от места массового пребывания паломников-хасидов произошел взрыв неизвестного предмета. Личный состав полиции был немедленно поднят по тревоге", - отмечается в сообщении.

"Во время выезда на место происшествия полицейские установили, что от взрыва неизвестного предмета повреждена крыша одного из гаражей. Кроме того, был поврежден 13-летний подросток, гражданин Израиля. Мальчик получил телесные повреждения в виде пореза левой руки на кисти. Подростку оказана медицинская помощь на месте", - отметили в сообщении.

В Умань по приказу главы Нацполиции выехали первый заместитель главы НПУ Вячеслав Аброськин и заместитель главы ведомства Александр Фацевич.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Обстоятельства взрыва и причастные к взрыву личности устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Украинская правда