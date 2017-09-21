Суд перенес рассмотрение дела Януковича на 27 сентября

Оболонский райсуд Киева перенес на 27 сентября рассмотрение дела бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

Об этом сказал председательствующий в коллегии судья Владислав Девятко.

Заседание начнется в 10:00.

Прокуратура выступала против объявления перерыва в заседании.

На следующем заседании суд намерен исследовать портретную экспертизу Януковича.

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