Суд перенес рассмотрение дела Януковича на 27 сентября
Оболонский райсуд Киева перенес на 27 сентября рассмотрение дела бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.
Об этом сказал председательствующий в коллегии судья Владислав Девятко.
Заседание начнется в 10:00.
Прокуратура выступала против объявления перерыва в заседании.
На следующем заседании суд намерен исследовать портретную экспертизу Януковича.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.