Суд переніс розгляд справи Януковича на 27 вересня
Четвер, 21 вересня 2017, 18:36
Оболонський райсуд Києва переніс на 27 вересня розгляд справи колишнього президента Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді.
Про це сказав головуючий в колегії суддя Владислав Дев'ятко.
Засідання розпочнеться о 10:00.
Прокуратура виступала проти оголошення перерви в засіданні.
На наступному засіданні суд має намір досліджувати портретну експертизу Януковича.
Як повідомлялося, 21 вересня Оболонський райсуд Києва продовжив розгляд по суті справи за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича в державній зраді. Детальніше про перебіг засідання УП писала раніше.