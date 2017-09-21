Суд переніс розгляд справи Януковича на 27 вересня

Оболонський райсуд Києва переніс на 27 вересня розгляд справи колишнього президента Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді.

Про це сказав головуючий в колегії суддя Владислав Дев'ятко.

Засідання розпочнеться о 10:00.

Прокуратура виступала проти оголошення перерви в засіданні.

На наступному засіданні суд має намір досліджувати портретну експертизу Януковича.

Як повідомлялося, 21 вересня Оболонський райсуд Києва продовжив розгляд по суті справи за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича в державній зраді. Детальніше про перебіг засідання УП писала раніше.

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