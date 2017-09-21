Суд перенес рассмотрение дела Януковича на 27 сентября
Четверг, 21 сентября 2017, 18:36
Оболонский райсуд Киева перенес на 27 сентября рассмотрение дела бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.
Об этом сказал председательствующий в коллегии судья Владислав Девятко.
Заседание начнется в 10:00.
Прокуратура выступала против объявления перерыва в заседании.
На следующем заседании суд намерен исследовать портретную экспертизу Януковича.
Как сообщалось, 21 сентября Оболонский райсуд Киева продолжил рассмотрение по существу дела по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене. Подробнее о ходе заседания УП писала раньше.