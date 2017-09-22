Стало известно, кто засекретил постановление об аресте "миллиардов Януковича"

Постановление о засекречивании решений суда о конфискации "миллиардов экс-президента Виктора Януковича" принял бывший военный прокурор, а ныне заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества Константин Кулик.

Об этом "Украинской правде" стало известно из ответа на запрос, который передал эксперт по вопросам борьбы с коррупцией Глеб Каневский.

Так в государственной судебной администрации ГП "Инфомарционные судебные системы", которое является распорядителем Единого реестра судебных решений, сообщили:

"Согласно содержанию реквизитов постановления Военной прокуратуры сил АТО от 21 апреля 2017 о применении мер безопасности к лицам, которые принимают участие в уголовном судопроизводстве, данный процессуальный документ составлен и подписан лицом с должности "Военный прокурор сил АТО К. Кулик"", - сказано в ответе.

Как известно, САП и НАБУ подозревают Кулика в "незаконном обогащении". Дело передано в Голосеевский суд.

28 марта Краматорский горсуд вынес приговор по обвинению г. Кашкина, которого называют номинальным владельцем одной из фирм человека из окружения экс-президента Виктора Януковича Сергея Курченко.

Перед этим, 21 марта 2017 военная прокуратура запретила обнародование этого решения суда.

28 апреля на основании решения Краматорского суда арестовали почти 1,5 миллиарда долларов, которые впоследствии перечислили в госбюджет. В Генпрокуратуре назвали это "конфискацией денег Януковича".

Того же 28 апреля Генпрокурор уволил Кулика с должности прокурора АТО и назначил заместителем начальника Департамента международно-правового сотрудничества.

А 28 июня 2017 президент наградил Кулика орденом "За заслуги" III степени.

Оксана Коваленко, УП