Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Стало известно, кто засекретил постановление об аресте "миллиардов Януковича"

Пятница, 22 сентября 2017, 13:20

Постановление о засекречивании решений суда о конфискации "миллиардов экс-президента Виктора Януковича" принял бывший военный прокурор, а ныне заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества Константин Кулик.

Об этом "Украинской правде" стало известно из ответа на запрос, который передал эксперт по вопросам борьбы с коррупцией Глеб Каневский.

Так в государственной судебной администрации ГП "Инфомарционные судебные системы", которое является распорядителем Единого реестра судебных решений, сообщили:

"Согласно содержанию реквизитов постановления Военной прокуратуры сил АТО от 21 апреля 2017 о применении мер безопасности к лицам, которые принимают участие в уголовном судопроизводстве, данный процессуальный документ составлен и подписан лицом с должности "Военный прокурор сил АТО К. Кулик"", - сказано в ответе.

 

Как известно, САП и НАБУ подозревают Кулика в "незаконном обогащении". Дело передано в Голосеевский суд.

28 марта Краматорский горсуд вынес приговор по обвинению г. Кашкина, которого называют номинальным владельцем одной из фирм человека из окружения экс-президента Виктора Януковича Сергея Курченко.

Перед этим, 21 марта 2017 военная прокуратура запретила обнародование этого решения суда.

28 апреля на основании решения Краматорского суда арестовали почти 1,5 миллиарда долларов, которые впоследствии перечислили в госбюджет. В Генпрокуратуре назвали это "конфискацией денег Януковича".

Того же 28 апреля Генпрокурор уволил Кулика с должности прокурора АТО и назначил заместителем начальника Департамента международно-правового сотрудничества.

А 28 июня 2017 президент наградил Кулика орденом "За заслуги" III степени.

Оксана Коваленко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЯнуковичГенпрокуратурасуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
Янукович
Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Александр Вилкул: Если бы была возможность, я бы не разговаривал с Путиным. Я бы его убил
Последние новости
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате считает, что вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
Все новости...
Реклама: