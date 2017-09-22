Хомутынник признал, что "Видродження" получает бонусы за голосования

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Пятница, 22 сентября 2017, 15:10

Экс-глава депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник признал, что за свои голосования депутаты этой группы получают от власти "бонусы округа".

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Мы думаем глобально. Поэтому, если есть законы и решения, которые реально нужны стране, то мы за них голосуем. И если мы, например, при голосовании за бюджет отстаиваем увеличение расходов для своих округов, то я не считаю, что это какой-то стыд. Это правда, что каждый из наших мажоритарщиков, голосуя за бюджет выходит из того, увеличены ли расходы на округ – за эти деньги потом строятся школы, садики, дороги и все остальное", – говорит он.

В то время как убеждают собеседники УП в группе "Видродження", группа не имеет каких-либо стратегических договоренностей с властью и о каждом голосовании договаривается отдельно.

"Никаких системных договоренностей по голосованиям группы не было априори. Если бы они были – не было бы уголовных дел и все были бы "в шоколаде", – заявил источник в группе "Видродження".

Нардепы группы утверждают, что, хотя фактически "Видродження" стало одним из двух сателлитов коалиции, которые позволяют принимать принципиальные для власти законы, но нкорпорироваться во власть никто в этой группе не хочет.

Подробнее читайте в материале "Украинской правды" "Организованные Партийные Группы-4: "Видродження" с Хомутынником и без"

Валентина Романенко, УП

Темы: Хомутынник Верховная Рада
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