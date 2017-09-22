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Хомутиннік визнав, що "Відродження" отримує від влади бонуси за голосування

П'ятниця, 22 вересня 2017, 15:10

Екс-глава депутатської групи "Відродження" Віталій Хомутиннік визнав, що за свої голосування депутати цієї групи отримують від влади "бонуси на округи".

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Ми думаємо глобальніше. Тому, якщо є закони і рішення, які реально потрібні країні, то ми за них голосуємо. І якщо ми, наприклад, при голосуванні за бюджет відстоюємо збільшення видатків для своїх округів, то я не вважаю, що це якийсь сором. Це правда, що кожен із наших мажоритарників, голосуючи за бюджет виходить із того, чи збільшено видатки на округ - за ці гроші потім будуються школи, садки, дороги і все решта", – переконує він.

Водночас як переконують співрозмовники УП у "Відродженні", група не має якихось стратегічних домовленостей з владою і про кожне голосування домовляється окремо.

"Ніяких системних домовленостей по голосуваннях групи не було апріорі. Якби вони були – не було б кримінальних справ і всі були би "в шоколаді", – заявив співрозмовник у "Відродженні".

Нардепи групи переконують, що, хоч фактично "Відродження" стало одним із двох сателітів коаліції, які дозволяють ухвалювати принципові для влади закони, якось інкорпоруватись у владу ніхто у цій групі не хоче.

Детальніше читайте у матеріалі "Української правди" "Організовані Партійні Групи-4: "Відродження" з Хомутинніком і без"

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ХомутиннікВерховна Рада
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