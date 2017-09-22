Пассажирам "Интерсити", который задержали из-за Саакашвили, вернули деньги

"Укрзализныця" вернула стоимость билетов на поезд №715 "Перемышль-Киев", который задержали 10 сентября, 207 пассажирам на общую сумму 60,6 тысячи гривен.

Об этом сообщает Громадське радіо со ссылкой на ответ ПАО "Укрзализныця" на запрос.

"В настоящее время ПАО "Укрзализныця" обеспечило возврат стоимости проездных документов на поезд №715 "Перемышль-Киев" 207 пассажирам на сумму 60,6 тыс. грн., в т.ч. 170 пассажиров получили полную стоимость билета и 37 пассажиров – разницу стоимости билета за проезд в вагонах низшей категории", - говорится в ответе "Укрзализныци".

В "Укрзализныце" отметили, что задержка в курсировании скоростного поезда "Интерсити +" №715 Перемышль-Киев 10 сентября 2017 произошла не по их вине.

Всего на данный поезд перевозчик по Украине реализовал 425 мест, а также в сообщении "Польша-Украина" – 388 мест.

"Укрзализныця" добавила, что обеспечила пассажиров поезда №716 "Перемышль-Киев", отправление которого задержали 10 сентября, собственным подвижным составом.

"Пассажирам было предложено воспользоваться поездом "Интерсити +" №705 Перемышль-Киев. Им воспользовались пассажиры, которые направлялись в Киев ", - говорится в ответе.

Как известно, поезд "Интерсити+" №715 10 сентября задержался на 3 часа и 45 минут из-за присутствия в нем лишенного украинского гражданства экс-президента Грузии Михэила Саакашвили, который возвращался в Украину.

Саакашвили заявил, что решил прибыть в Украину на "Интерсити", а не через ПП "Краковец", во избежание возможных провокаций со стороны "титушек", которые находятся на границе.

Но "Укрзализныця" дала указание администрации поезда "Интерсити" сообщением "Перемышль – Киев" не выезжать до тех пор, пока Саакашвили не выйдет из вагона.

10 сентября Саакашвили все-таки прорвался в Украину с территории Польши на пункте пропуска "Шегини".

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