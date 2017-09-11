Кутерьма и срам на границе. Как Саакашвили вернулся в Украину

Міхеіл Саакашвілі дотримав обіцянку і повернувся в Україну. Для цього йому знадобилося 10 годин, кілька народних депутатів на чолі з лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко, кілька тисяч прихильників і відсутність чіткого плану.

Протягом дня неділі, 10 вересня, колишній президент Грузії так часто змінював свої плани, що ані глядачі, ані журналісти не встигали за подіями. Своє повернення в Україну політичний важковаговик Саакашвілі перетворив чи то на квест, чи то на трагікомедію, але зміг втримати увагу спостерігачів до останнього.

Втім, свою роль другого плану у цій виставі зіграла і українська влада. У цій історії було все – і блокування потяга, і мінування пропускного пункту "Шегині", і, врешті, незаконний перетин кордону, коли сотні прихильників Саакашвілі взяли його у міцне кільце і подолали пропускний пункт та українських прикордонників.

Уже за годину усміхнений Саакашвілі разом із мером Львова Андрієм Садовим та лідеркою "Батьківщини" давав короткий брифінг на площі Ринок.

"Планів поки не маю, чекатиму на дружину і сина (які ще мали перетнути кордон – УП)", – говорив журналістам усміхнений Саакашвілі.

Проте радіти Саакашвілі поки зарано. Державна прикордонна служба вже заявила про намір звернутися до прокуратури у зв'язку з незаконним перетином кордону Міхеілом Саакашвілі. Йдеться про щонайменше три епізоди.

"Це незаконний прорив на режимний об’єкт, тобто порушення міжнародних угод з польською стороною, незаконний перетин державного кордону групою осіб, а також це нанесення тілесних ушкоджень співробітникам прикордонної служби при виконанні службових обов'язків", - зазначив речник ДПСУ Олег Слободян.

А отже, пригоди Саакашвілі в Україні тільки починаються. Протягом 10 вересня "Українська правда" уважно слідкувала за перебігом подій по обидва боки кордону. Чому план повернення Саакашвілі так часто змінювався? Яку роль у ньому зіграла лідерка "Батьківщини"? Хто допоміг Саакашвілі подолати кордон? Як реагувала на виставу на кордоні президентська адміністрація? Та найголовніще – що чекає на Саакашвілі далі?

"Українська правда" у цьому матеріалі спробувала знайти відповіді на ці запитання.

План пропав

Своє повернення в Україну Михеіл Саакашвілі анонсував трохи більше місяця тому – 16 серпня, під час однієї зі своїх Facebook-трансляцій.

"З нами буде багато журналістів, з нами будуть прості люди. Мене хочуть супроводжувати прості українці, які живуть у Польщі. Їх буде дуже багато. Я буду дуже вдячний, якщо люди прийдуть на кордон", – говорив він.

Після цієї заяви почалася підготовка до повернення екс-президента Грузії в Україну. Його прибічники – нардепи з різних фракцій і представники різних партій – на питання, як саме відбуватиметься перетин кордону, відповідали неохоче.

"Ми зайдемо на територію Польщі, Саакашвілі йтиме на перевірки, а ми рухатимемося за ним", – абстрактно розповідав УП Віктор Чумак, позафракційний нардеп, який підтримує колишнього президента Грузії.

Але зі слів кількох соратників Саакашвілі, з якими спілкувалася УП напередодні, стало зрозуміло, що чіткої координації між учасниками операції "повернення Міхо в Україну" не було.

За словами учасників подій, розробляти план повернення Саакашвілі в Україну його соратники розпочали напередодні. Причому варіанти з поїздом та автобусом, втілені 10-го вересня, були не єдиними, які пророблялися.

За інформацією УП, практичну реалізацію планів частково координував штаб Юрія Дерев’янка, голови партії "Воля", що об’єдналася з "Рухом нових сил" Саакашвілі.

"Це координував штаб Дерев’янка. Наприклад, вони купили квитки на два поїзди для усіх акредитованих депутатів і журналістів", – розповідає один із депутатів, який приїхав підтримати Саакашвілі.

План дій також обговорювався з лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко, екс-головою СБУ Валентином Наливайченком та деякими депутатами.

Існувало три сценарії перетину українського кордону екс-президентом Грузії. Перший – автобусом, другий – потягом і третій – літаком, але деталі третього варіанту співрозмовники УП в оточенні Саакашвілі не розголошують.

Але вже ранком 10 вересня стало зрозуміло, що плани йдуть шкереберть.

На початку дня, що виявився довгим, усміхнений Саакашвілі, вдягнений у блакитну сорочку і джинси, з’явився на порозі чотиризіркового готелю "Метрополітен", що в польському Жешуві.

ОЛЕКСІЙ БРАТУЩАК

Колишній президент Грузії радився зі своїми соратниками. План дій обговорювали з лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко, Юрієм Дерев’янком, Валентином Наливайченком і нардепом Дмитром Добродомовим.

О десятій ранку Саакашвілі планував дати прес-конференцію для журналістів, але замість цього вирішив прогулятися у дворі готелю разом з дружиною Сандрою Рулос і сином, а також випити кави з депутатом Європарламенту Яцеком Вольські.

Брифінг він дав трохи пізніше.

"Я не збираюся влаштовувати Майдан. Переходити кордон буду разом з дружиною і дитиною", – заявив він. У відповідь на питання УП, чи координуватиме він свої дії з олігархом Ігорем Коломойським, зустріч із яким напередодні Саакашвілі вперто спростовує, колишній президент Грузії передав вітання іншому олігарху – Рінату Ахметову.

Після брифінгу він в оточенні депутатів попрямував до великого сірого автобуса з фіолетовими фіранками. Автобус мав би прямувати до Краковця, але тут плани змінилися знову.

ОЛЕКСІЙ БРАТУЩАК

"Ми знаємо, що у Краковці готуються провокації, і, враховуючи це, ми збираємося зараз усі разом сісти в поїзд "Інтерсіті" для перетину кордону", – сказав Саакашвілі.

За автобусом з політиками і пресою слідував ще один, з іншими журналістами. Менш ніж за годину автобуси заїхали в місто і попрямували до залізничного вокзалу.

"Плани весь час змінювалися, бо хотіли обманути в потязі, а їх там заблокували", – говорить один з депутатів.

Але пообіді стало зрозуміло, що обманути не вийде.

"Шановні пасажири, у потязі перебуває людина без необхідних документів. Поки вона не зійде, поїзд не поїде", – відразу оголосили провідники.

Саакашвілі, Наливайченко і Тимошенко пішли радитися в тамбур про те, що робити далі, і були щедрими на гучні заяви.

"Порошенко фактично взяв у заручники всіх пасажирів поїзда, це не президент, а барига!" – говорив Саакашвілі.

Ще один брифінг в потязі УП

Співрозмовник УП в дипломатичних колах розповів, що ситуація, яка склалася навколо Саакашвілі, – це проблема для поляків.

"Ми виходимо з того, що це внутрішня українська проблема і її повинні вирішити на українській території", – говорить він.

Але суспільне невдовлення Саакашвілі не зупинило. Він просидів у поїзді близько трьох годин, спілкуючись то з соратниками, то з журналістами, то з сином і дружиною. Час від часу він читав Facebook на двох смартфонах.

Роль Тимошенко

Лідерка "Батьківщини" намагалася випромінювати співпереживання, а на запитання УП, що вона робить на нарадах, один зі співрозмовників віджартувавася, що вона за справедливість.

"Вона придумувала купу ідей. Написати звернення до генпрокурора, президента, голови Верховної Ради. Вона викликала українського консула в Польші, він приїхав, привіз воду, піццу. Він, до речі, нормально відпрацював", – говорить він.

Коли ж Саакашвілі застряг у потязі, Тимошенко запропонувала збирати людей під Адміністрацію президента. Щоправда, хто мав іти на Банкову, так і залишилося таємницею.

Юлія Володимирівна на ходу придумувала ідеї УП

Так само ідеєю Тимошенко став варіант із перетином кордону у Шегині, який врешті і став успішним для Саакашвілі.

Однак було помітно, що Юлії Володимирівні роль другого плану не надто до вподоби. Показово це було ще в Польщі, коли вона не могла зрозуміти, чому їй потрібно самій іти до Саакашвілі, який проводив зустріч з євродепутатом.

Роль другого плану Тимошенко не до вподоби УП

Прорив. Як це було

Близько 19-ї години вечора автобус з екс-президентом Грузії заїхав на польську частину кордону в пункті пропуску "Шегині". Одразу після цього проїзд для всіх перекрили, через що автобус із журналістами залишився по той бік паркану. Польські прикордонники пояснювали депутатам, що українська сторона зажадала повністю зупинити рух транспорту з польського боку до кінця перевірки автобуса з Саакашвілі.

На питання, як вийшло, що автобус із Саакашвілі пустили першим, а журналісти фактично лишилися відрізаними, один із соратників колишнього президента Грузії не знайшов цензурних слів.

"Вони сіли в цей автобус, жодної координації взагалі не було! А усі поїхали за ними!" – додає він.

Пізніше від СБУ надійшло повідомлення, що пункт пропуску заміновано.

ФБ Mustafa Nayyem

Екс-президент Грузії та Юлія Тимошенко не розгубилися і влаштували брифінг просто перед пунктом пропуску "Шегині".

"Замінувати цю зону технічно неможливо. Якщо вони нас тримають за повних ідіотів і за бидло, якому можна розповісти будь-що, вони дуже помиляються", – говорив Саакашвілі.

Саакашвілі планував пройти на українську частину кордону та просити посвідку особи без громадянства. За його словами, це дозволило би йому зайти в Україну.

...І ще один брифінг уп

Та цього робити йому так і не довелося. Несподівано натовп людей прорвав кордон прикордонників і побіг за Саакашвілі до транзитної зони.

Усе це викликало відчуття дежавю. І мова навіть не про те, як соратники Януковича Віктор Пшонка й Олександр Клименко "проривали" кордон, чи про відмову Віталія Кличка проходити митний контроль у Кривому Розі у 2013 році. Мова про самого Саакашвілі, який нещодавно в інтерв'ю "Українській правді" згадував свій схожий досвід у часи Майдану наприкінці 2013 року.

"Минулого разу мене в Україну не пускав Янукович... Прикордонникам було наказано не пропускати мене в Україну. Але вже був Майдан. Мене оточили депутати і практично без штампу в паспорті силою провели в Україну", – розповідав Саакашвілі.

Прорив микола тис / zik

Активісти на прориві

Втім депутати, які перебували на пункті пропуску, переконують, що все сталося майже спонтанно.

"Там був дуже вузький прохід і невеликий простір до авто, а людей були тисячі, вони поступово накопичувалися, і в якийсь момент прорвало", – говорить депутат Світлана Заліщук.

В один голос із нею говорять Віктор Чумак і Юрій Дерев’янко.

"Ніхто не планував проривати кордон, ми були націлені на юридичну складову, оформляти документи і таке інше. Але люди самі, це були прості люди, пішли його протягувати", – переконує Чумак.

"Це не був прорив! Люди побачили це свавілля і їм накипіло. Це все одно що греблю прорвало. Ми були чітко націлені на юридичні і законні процедури, ми були юридично підготовлені, щоб Михайло отримав дозвіл на прохід в Україну. Сама влада не дала йому цього зробити і відділила нас від прикордонників", – додає Дерев’янко.

Разом з тим, запитання, хто ж саме організовував прямий прорив, залишалось відкритим. За словами очевидців, "в оточенні", завдяки якому Саакашвілі зміг перетнути кордон, були як звичайні громадяни, так і активісти "Руху нових сил" та представники батальйону "Донбас", які напередодні приїхали до пункту пропуску "Краковець".

Проте депутат від "Самопомочі" Семен Семенченко, який координував дії бійців батальйону "Донбас" стверджує, що на місці прориву їх не було.

"Донбасу" там не було. Коли Саакашвілі пройшов там кордон, наших людей там узагалі не було. Ми під’їхали на місце вже через 15-20 хвилин, як усе сталося. Перед тим ми з хлопцями поїхали на дачу до Парасюка, це недалеко від польського кордону, там хлопці поїли, помилися. Ніхто в цьому участі не брав", – розповів УП Семенченко.

За його словами, функцією бійців батальйону "Донбас" була виключно охорона активістів від "тітушок", які з’явилися біля "Краковця" ще 9-го вересня. При цьому провину на появу "тітушок" на пункті пропуску депутат покладає на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

"Я переконаний, що ця історія пов'язана з Аваковим, тому що вони нормально спілкувалися з поліцією, і їх почали пакувати, вже коли поприїжджало багато людей, батальйон "Донбас". День перед тим поліція з ними нічого не робила", – зазначив Семенченко.

Напад соратників Саакашвілі на прикордонників ФБ Дмитро Глущук

У свою чергу сам Аваков спростовує потурання поліцією активності "тітушок". У своєму ранковому пості у Facebook 11 вересня міністр зазначив, що заради уникнення силового протистояння поліція затримала біля "Краковця" близько десяти молодиків "спортивної статури", які приїхали на кордон, щоб "влаштувати махач".

Роль Садового та депутатів

Мер Львова ще напередодні подій на кордоні анонсував участь депутатів від "Самопомочі" у зустрічі Саакашвілі та додав, що чекатиме екс-президента Грузії у Львові "на каву".

Депутати й справді поїхали на кордон з українського боку, однак переконують, що про плани "Руху нових сил" не були надто проінформовані.

"Ніхто абсолютно нічого не знав. Андрій Іванович всіх же нас закликав на каву, тож він точно не знав напевне, що Саакашвілі пройде кордон", – сказав УП депутат від "Самопомочі" Роман Семенуха.

Невідомо, про що насправді думав мер Львова Садовий під час прогулянки з Міхеілом Саакашвілі ТСН

За його словами, коли почалася історія із зупинкою поїздів, депутати були переконані, що Саакашвілі не впустять, і більша частина з них рушила до Львова.

"Від того, що вчора сталося, однозначно програла держава. Обо’язково треба розслідувати зупинку руху потягів з Перемишля, обо’язково треба розслідувати так зване "мінування" в Шегині. Ну і, звичайно, треба розслідувати перетин кордону, тому що це – державний кордон, і якщо ми говоримо про верховенство права, то нічого не можна упустити", – впевнений Семенуха.

Враховуючи, що більшість депутатів, які поїхали до Польщі супроводжувати Саакашвілі, були відрізані ще на польському кордоні, то їм випала не дуже приваблива роль статистів у цьому дійстві. Хоча, враховуючи заяви правоохоронців щодо "помічників прориву", можливо, для них це навіть на краще.

Шоу і попкорн

Ще пообіді один із близьких соратників президента Петра Порошенка, який мав перший вихідний за два тижні та дивився пряму трансляцію подій навколо Саакашвілі, порадив кореспонденту УП запастися попкорном і спостерігати за шоу, обіцяючи його продовження.

І не прогадав. За словами кількох джерел УП, у владі не очікували саме такого сценарію перетину кордону Саакашвілі.

Це одразу викликало бурхливу реакцію і офіційні коментарі. Помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян повідомив УП, що має намір звернутися до прокуратури у зв’язку з незаконним перетином кордону Саакашвілі і групою осіб. Юрій Луценко, генпрокурор України, написав у Facebook, що організатори незаконного перетину кордону у"Шегині" і ті, хто керував такими діями чи сприяв їм порадами, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ, у коментарі УП, який він дав ще до прориву кордону, також не приховував емоцій.

"Чесно кажучи, огидно спостерігати за тим цирком, що коїться. Мене звинувачують, що там багато правоохоронців – а як там може бути мало правоохоронців? Якщо там зібралося 5 тисяч людей, значить має бути не менше 500 поліцейських. Я правда дуже переживаю, щоб там не було конфліктів і провокацій, тому я відправив туди Олександра Фацевича (заступник голови Нацполіції – УП), який, перш ніж щось робити, кілька разів подумає", – говорить Аваков.

В оточенні президента стверджують, що кілька близьких соратників Порошенка пропонували простий варіант: надати можливість Саакашвілі спокійно доїхати до українського кордону, забрати паспорт, вручити довідку репатріанта, повідомити про права і обов’язки та впустити до України.

Кілька співрозмовників, близьких до Порошенка, підкреслюють, що в Авакова, який дав команду не відкривати вогонь і не чинити активного опору, був свій сценарій.

В оточенні голови МВС говорять, що за півтора місяці колишній президент Грузії навіть не подав до суду позов про оскарження указу президента.

"Звичайно, якщо він показує паспорт іншої країни – його впускають. Він каже, що в нього немає іншого паспорта, тому формально для в'їзду в Україну йому потрібне рішення суду, або ж скасування указу президента. А про яке рішення суду ми можемо говорити, коли він нічого не оскаржував!", – говорять співрозмовники, наближені до Авакова.

У своєму дописі на Facebook ранком понеділка голова МВС, з яким у Саакашвілі був гучний конфлікт зі жбурлянням склянки з водою, повідомив, що за фактом організації прориву кордону Нацполіція порушила кримінульну справу за "важкою" статтею. Йдеться про ст.332 Кримінального кодексу України про незаконне переправляння людей через кордон.

"Усім учасникам "прориву", в тому числі і нардепам, належить з’явитися в поліцію для надання свідчень", – попередив він.

Трохи згодом нардеп від "Народного фронту" і радник глави МВС Антон Геращенко у своєму Facebook опублікував список тих нардепів, які незаконно перетнули кордон. Це Юлія Тимошенко. Сергій Власенко, Юрій Дерев’янко, Павло Костенко і Дмитро Добродомов. Також, за словами Геращенка, незаконно кордон перетнув і Валентин Наливайченко.

"Депутатська недоторканність не поширюється на суто кримінальний злочин – незаконне переправлення осіб через держкордон України", – підкреслив він, додавши, що інші особи встановлюються слідством.

Що далі

Поки що схоже на те, що ані у владі, ані в оточенні Саакашвілі остаточно не визначилися, що робити далі.

Чи видадуть його Грузії, яка вже направила до української прокуратури три запити про екстрадицію? Схоже, що ні, оскільки екстрадиція не поширюється на громадян України і тих, хто напише заяву про бажання постійно проживати в Україні. Також особа без громадянства може попросити притулок, але це затягнеться на близько рік судів, а особа, у якої забрали паспорт, має право на посвідку про постійне проживання.

"Цей прорив – злочин, тут усе зрозуміло. Тут є відвповідальність народних депутатів, є відповідальність Міші. Будуть відкриті відповідні провадження, будуть відповідні рішення", – говорить співрозмовник, близький до голови МВС.

Саакашвілі ж, приїхавши до Львова, провів зустріч з мером Андрієм Садовим, а також з Тимошенко, Наливайченком, Дерев’янком та іншими депутатами, на якій йому порадили не покидати територію України.

"Вже цілком очевидно, що поодинці протистояти диктатурі неможливо. Пізніше будуть офіційні спільні дії і відповідні заяви", – абстрактно прокоментував УП Дерев’янко.

Уже наступного ранку події на кордоні прокоментував президент Петро Порошенко, який назвав ситуацію на "Шегинях" злочином, який не потребує політичних оцінок, а Саакашвілі порадив звертатися до суду, чого той, за словами глави держави, поки не зробив.

"Замість цього скоєно злочин, бо є конституційний принцип недоторканності державного кордону. Це питання національної безпеки держави. І мені байдуже, хто порушує держаний кордон: чи бойовики на сході, чи політикани на заході. Має бути чітка правова юридична відповідальність", - підкреслив Порошенко.

Буквально за півгодини після слів президента, йому зі Львова відповів Саакашвілі, який заявив, що вважає злочином не свої дії, а позицію влади, яка перешкоджала його поверненню в Україну.

Саакашвілі не забарився з відповіддю президенту. Львів, 11 вересня Микола Тис/ZIK

Екс-президент Грузії заявив, що поліція вилучила його паспорт, який залишався в автобусі, однак це не завадить йому втілити свої плани.

"Я збираюсь проїхати по всій України, поїхати до кожного міста", - заявив Саакашвілі, пообіцявши боротись проти "продажної влади і олігархів".

Окрім обміну взаємними словесними випадами, бодай якоїсь конкретики з боку сторін наразі не чутно. Проте сам факт того, що, незважаючи на події на кордоні, сторони не збираються відступати, ще більше підвищуючи політичний градус дискусії, не обіцяє нічого доброго.

Інцидент учергове розділив суспільну думку на табори, між якими проходить немов кордон. Не такий як державний. Як показала практика, через нього, на жаль, політики переступають без проблем. З усіх боків.

Євген Будерацький, Олексій Братущак, Марія Жартовська, Роман Кравець, УП