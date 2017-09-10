Саакашвили прорвался через границу в "Шегинях"

Третий президент Грузии Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП "Шегини".

Об этом сообщил нардеп Иван Крулько, который находится на границе с Польшей.

"Украинские пограничники пропустили Саакашвили ... Сейчас он проходит границу вместе со своими сторонниками", - сообщил он.

Вместе с тем помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян в Facebook подтвердил, что толпа вместе с Саакашвили перешла через границу.

"Толпа прорвала пункт пропуска "Шегини". Началась драка", - сообщил он.

"Сейчас трудно даже спрогнозировать последствия этой ситуации", - добавил Слободян.

Как отметили в эфире "Громадського", Саакашвили уже находится на украинской стороне. Без документов, толпа вынесла его через границу.

Как известно, ранее пограничники польской стороны ПП "Шегини" пропустили Саакашвили на территорию Украины, однако в "нейтральной зоне" автобус Саакашвили застрял: украинская сторона закрыла границу со своей стороны, а пограничники сообщили, что "по информации оперативного дежурного СБУ по Львовской области, переход "Шегини "заминирован".

Украинская правда