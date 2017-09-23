Двое сотрудников киберполиции задержаны на взятке

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Суббота, 23 сентября 2017, 03:58

СБУ совместно с внутренней безопасностью Нацполиции задержали на взятке двух сотрудников отдела противодействия киберпреступности в Винницкой области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что капитан и старший лейтенант полиции требовали 50 тыс грн. у жительницы Винницы. За эту сумму злоумышленники обещали ей избежать уголовной ответственности за мошеннические действия с использованием электронных систем.

Оперативники спецслужбы задержали киберполицейских на одной из улиц Винницы при получении всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение) УК Украины.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Темы: СБУ взятка
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