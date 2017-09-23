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Двоє співробітників кіберполіції затримані на хабарі

Субота, 23 вересня 2017, 03:58

СБУ спільно з внутрішньою безпекою Нацполіції затримали на хабарі двох співробітників відділу протидії кіберзлочинності у Вінницькій області.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що капітан і старший лейтенант поліції вимагали 50 тис грн. у мешканки Вінниці. За цю суму зловмисники обіцяли їй уникнути кримінальної відповідальності за шахрайські дії з використанням електронних систем.

Оперативники спецслужби затримали кіберполіцейських на одній з вулиць Вінниці при отриманні усієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) КК України.

Вирішується питання про повідомленні затриманим про підозру і обрання запобіжного заходу.

Теми: СБУхабар
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