Советник Авакова говорит, что Тимофеев целился на место Захарченко

386 просмотров
Суббота, 23 сентября 2017, 14:35

Так называемый министр доходов и сборов в ОРДО Александр Тимофеев, авто которого взорвалось в Донецке 23 сентября, проводил кулуарные переговоры с кураторами Кремля о возможности занять место главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко.

Об этом заявил советник главы МВД Украины Шкиряк.

"По оперативной информации, в результате взрывов пострадали 8 человек. Все находятся в тяжелом состоянии.
Сам так называемый "министр" жив, но находится в реанимации в критическом состоянии", - заявил Шкиряк.

"Скорее всего, речь идет о попытке ликвидации возможного конкурента со стороны верхушки этой преступной организации. То есть, со стороны самого Захарченко, который и приказал убить Тимофеева", - добавил он.

Он отметил, что в последнее время "внутренние противостояния и уголовно-бизнес конфликты в борьбе за сферы влияния и распределение потоков в среде главарей террористов "ДНР" и "ЛНР" значительно усилились".

"Не исключено, что это может быть и запущенным российскими спецслужбами очередным "бешеным лифтом" в рамках спецопераций ГРУ - ФСБ по зачистке главарей террористических группировок "ЛДНР", - подытожил Шкиряк.

Как известно, утром 23 сентября в центре оккупированного Донецка в районе проспекта Мира произошли два взрыва, о чем сообщили росСМИ.

По данным "РИА Новости", была взорвана машина "министра доходов и сборов ДНР" Александра Тимофеева, он находится в критическом состоянии.

В свою очередь онлайн-ресурс боевиков "ДАН" со ссылкой на пресс-службу "Миндоходов" подтвердил факт взрыва автомобиля Тимофеева, однако отрицал, что он находится в критическом состоянии.

Боевики ОРДО заявили, что в результате взрыва в центре Донецка пострадали 8 человек, а состояние "министра" Александра Тимофеева - тяжелое.

Украинская правда 

Темы: "ДНР"
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Минобороны рассказали о карьере "министра" Тимофеева в ОРДО 23 сентября 2017, 13:43
Боевики заявили о 8 жертвах взрыва, а "министр" - в тяжелом состоянии 23 сентября 2017, 11:41
На Донбассе СБУ задержала информатора боевиков 17 сентября 2017, 01:42
powered by lun.ua
Главные новости
Адвокат Сенцова не знает, куда этапировали его подзащитного
АТО: Украинский военный ранен возле Невельского
РосСМИ: В Донецке подорвали “министра доходов и сборов”
Волкер: Миротворцы позволят провести выборы на оккупированном Донбассе
Все новости
фото

Скульптор из Луцка засадил подсолнухами обочины дорог в Киев и Львов

путешествия

Чому кожній людині треба хоча би раз піти в гори

ФОТО-ВІДЕО

Словацко-украинский фильм "Межа" выдвинули на "Оскар"