Боевики заявили о 8 жертвах взрыва, а "министр" - в тяжелом состоянии

Боевики ОРДО заявили, что в результате взрыва в центре Донецка пострадали 8 человек, а состояние "министра" Александра Тимофеева - тяжелое.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте боевиков ОРДО.

"Как сообщают источники, Тимофеев доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным, всего в результате взрыва пострадали 8 человек. Место происшествия оцеплено. На месте находятся сотрудники силовых ведомств" ДНР "и" МВД ДНР ", - заявили боевики.

Как сообщают "Новости Донбасса", лидер боевиков ОРДО Александр Захарченко увеличил количество личной охраны после покушения на Тимофеева.

Как известно, утром 23 сентября в центре оккупированного Донецка в районе проспекта Мира произошли два взрыва, о чем сообщили росСМИ. По данным "РИА Новости", была взорвана машина "министра доходов и сборов ДНР" Александра Тимофеева, он находится в критическом состоянии.

В свою очередь онлайн-ресурс боевиков "ДАН" со ссылкой на пресс-службу "Миндоходов" подтвердил факт взрыва автомобиля Тимофеева, однако отрицал, что он находится в критическом состоянии.

Отметим, в начале сентября в соцсетях и некоторых СМИ распространялась информация о возможных кадровых изменениях среди "руководства" оккупированных территорий Донбасса, а "российские власти рассматривают вариант замены глав группировок "ДНР" и "ЛНР".

Среди фамилий потенциальной замены - "ДНР" якобы может возглавить экс-депутат Партии регионов Александр Бобков, а "ЛНР" - лидер украинской партии "Союз левых сил" Василий Волга.

Кроме того, среди фигурантов возможных новых руководителей был и так называемый "вице-премьер ДНР по вопросам экономики" Александр Тимофеев, который "поставил себе целью заменить Захарченко на должности главы "ДНР".