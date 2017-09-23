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Бойовики заявили про 8 жертв вибуху, а "міністр" - у важкому стані

Субота, 23 вересня 2017, 11:41

Бойовики ОРДО заявили, що внаслідок вибуху у центрі Донецька постраждали 8 осіб, а стан "міністра" Олександра Тимофєєва - важкий. 

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті бойовиків ОРДО. 

"Як повідомляють джерела, Тимофєєва доставлено в лікарню у важкому стані. За попередніми даними, загалом внаслідок вибуху постраждали 8 осіб. Місце події оточене. На місці перебувають співробітники силових відомств "ДНР" і "МВС ДНР", - заявили бойовики. 

Як повідомляють "Новости Донбасса", ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко збільшив кількість особистої охорони після замаху на Тимофєєва. 

Як відомо, вранці 23 вересня у центрі окупованого Донецька в районі проспекту Миру сталися два вибухи, про що повідомили росЗМІ. За даними "РІА Новости", було підірвано машину "міністра доходів і зборів ДНР" Олександра Тимофєєва, він перебуває у критичному стані. 

У свою чергу онлайн-ресурс бойовиків "ДАН" з посиланням на прес-службу "Міндоходів" підтвердив факт вибуху автомобіля Тимофєєва, проте заперечив, що він перебуває у критичному стані. 

Зазначимо, на початку вересня у соцмережах та деяких ЗМІ поширювалася інформація про можливі кадрові зміни серед "керівництва" окупованих територій Донбасу, а "російська влада розглядає варіант заміни глав угруповань "ДНР" і "ЛНР". 

Серед прізвищ потенційної заміни - "ДНР" нібито може очолити екс-депутат Партії регіонів Олександр Бобков, а "ЛНР" – лідер української партії "Союз лівих сил" Василь Волга.

Окрім того серед фігурантів можливих нових керівників був і так званий "віце-прем'єр ДНР з питань економіки" Олександр Тимофєєв, який "поставив собі за мету замінити Захарченка на посаді глави "ДНР".

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонецькДНР
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