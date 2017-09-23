РосЗМІ: У Донецьку підірвали авто "міністра доходів і зборів"

У центрі окупованого Донецька в районі проспекту Миру сталися два вибухи.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

Місце події оточили "силовики" ОРДО. Бойовики поки вибух не коментують.

За повідомленням "РІА Новости" з посиланням на власне джерело із "силових відомств", жертвою вибуху став "міністр доходів і зборів" Олександр Тимофєєв, він перебуває у критичному стані.

Онлайн-ресурс бойовиків "ДАН" з посиланням на прес-службу "Міндоходів" підтвердило факт вибуху автомобіля Тимофєєва, проте заперечило, що він перебуває у критичному стані.

"Де було закладено вибуховий пристрій, ми не знаємо. З міністром щойно розмовляла, він живий-здоровий", - заявила представниця "Міндоходів"

Крім того, як передають "Новости Донбасса", один з ватажків бойовиків Павло Губарєв також заявив, що Тимофєєв доставлений у важкому стані в лікарню.

Він додав, що було здійснено спрямований вибух МОН-90 - керованої протипіхотній осколкової міни направленої поразки.

За повідомленням "Острова" з посиланням на пости місцевих жителів в соцмережах, нібито підірвали "міністерський" Lexus і ще одну машину.

За даними бойовиків, другий з вибухів був спробою замаху на "співака і військового кореспондента" Володимира Пшеничного, який зараз перебуває під охороною.

Як відомо, на початку вересня у соцмережах та деяких ЗМІ поширювалася інформація про можливі кадрові зміни серед "керівництва" окупованих територій Донбасу, а "російська влада розглядає варіант заміни глав угруповань "ДНР" і "ЛНР".

Серед прізвищ потенційної заміни - "ДНР" нібито може очолити екс-депутат Партії регіонів Олександр Бобков, а "ЛНР" – лідер української партії "Союз лівих сил" Василь Волга.

Окрім того серед фігурантів можливих нових керівників був і так званий "віце-прем'єр ДНР з питань економіки" Олександр Тимофєєв, який "поставив собі за мету замінити Захарченка на посаді глави "ДНР".