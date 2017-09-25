В Мексике число жертв землетрясения увеличилось до 320 человек

23 просмотра
Понедельник, 25 сентября 2017, 05:25

В результате землетрясения, произошедшего в Мексике 19 сентября, погибли 320 человек.

Об этом сообщил координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте в Twitter.

Он заявил, что в штате Мехико погибли 182 человека, штате Морелос – 73, штате Пуэбла – 45, штате Эдомекс – 13, штате Герреро – 6, штате Оахака – 1.

Ранее сообщалось о 295 погибших.

Во вторник, 19 сентября, в Мексике произошло землетрясение, магнитудой 7,1 балл. Эпицентр находился в 12 км от населенного пункта Ахочьяпан в штате Морелос. Также было зафиксировано более 30 афтершоков.

Темы: стихийное бедствие
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Мексике число жертв землетрясения возросло до 295 человек 23 сентября 2017, 05:36
В результате землетрясения в Мексике погибли более 240 человек 20 сентября 2017, 12:17
В Мексике произошло мощное землетрясение, более сотни погибших 20 сентября 2017, 07:00
powered by lun.ua
Главные новости
Высший совет правосудия уволил всего 10% ''судей Майдана''
Партия Меркель выиграла выборы в Германии, третье место у пророссийской АдГ
В воскресенье боевики нарушили "тишину" 9 раз, ранен боец ВСУ
В РФ устроили акцию против войны с Украиной
Все новости
литература

"Собакоеды и другие люди": отрывок из книги о жизни ромов в Словакии

Что хотел сказать автор

Кураторы современного искусства анализируют фильм-сатиру "Квадрат"

е-город

6 новых онлайн-сервисов, которые помогут выжить в Киеве