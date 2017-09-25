В Мексике число жертв землетрясения увеличилось до 320 человек

В результате землетрясения, произошедшего в Мексике 19 сентября, погибли 320 человек.

Об этом сообщил координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте в Twitter.

Он заявил, что в штате Мехико погибли 182 человека, штате Морелос – 73, штате Пуэбла – 45, штате Эдомекс – 13, штате Герреро – 6, штате Оахака – 1.

Ранее сообщалось о 295 погибших.

Во вторник, 19 сентября, в Мексике произошло землетрясение, магнитудой 7,1 балл. Эпицентр находился в 12 км от населенного пункта Ахочьяпан в штате Морелос. Также было зафиксировано более 30 афтершоков.