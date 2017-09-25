У Мексиці число жертв землетрусу збільшилося до 320 осіб

В результаті землетрусу, що стався в Мексиці 19 вересня, загинули 320 осіб.

Про це повідомив координатор сил цивільної оборони республіки Луїс Феліпе Пуенте в Twitter.

Він заявив, що в штаті Мехіко загинули 182 людини, штаті Морелос - 73, штаті Пуебла - 45, штаті Едомекс - 13, штаті Герреро - 6, штаті Оахака - 1.

Раніше повідомлялося про 295 загиблих.

У вівторок, 19 вересня, в Мексиці стався землетрус магнітудою 7,1 бал. Епіцентр знаходився в 12 км від населеного пункту Ахочьяпан в штаті Морелос. Також було зафіксовано понад 30 афтершоків.