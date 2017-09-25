В Мексике число жертв землетрясения увеличилось до 320 человек
Понедельник, 25 сентября 2017, 05:25
В результате землетрясения, произошедшего в Мексике 19 сентября, погибли 320 человек.
Об этом сообщил координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте в Twitter.
Он заявил, что в штате Мехико погибли 182 человека, штате Морелос – 73, штате Пуэбла – 45, штате Эдомекс – 13, штате Герреро – 6, штате Оахака – 1.
🔴 #Actualización ⚡TOTAL *320 fallecidos por #Sismo 19/09/17*#CDMX: 182#Morelos: 73#Puebla: 45#Edoméx: 13#Guerrero: 6#Oaxaca: 1— Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) September 24, 2017
Ранее сообщалось о 295 погибших.
Во вторник, 19 сентября, в Мексике произошло землетрясение, магнитудой 7,1 балл. Эпицентр находился в 12 км от населенного пункта Ахочьяпан в штате Морелос. Также было зафиксировано более 30 афтершоков.