В штабе АТО уточнили, где за минувшие сутки ранены 2 бойца

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Понедельник, 25 сентября 2017, 12:54

24 сентября в зоне проведения антитеррористической операции 2 военных получили ранения.

Об этом на брифинге в понедельник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, два военнослужащих получили ранения", – сказал полковник.

В комментарии "Украинской правде" спикер АТО уточнил, что эти санитарные потери силы АТО понесли в результате вражеских обстрелов в Новозвановке и Луганском.

По данным штаба, 24 сентября боевые действия на луганском направлении начались после 17 часов. В Станично-Луганском районе, в Крымском и Новозвановке произошло пять перестрелок между оккупантами и нашими военными. При этом применялось только легкое вооружение. Продолжительность вражеских обстрелов колебалась от 15 до 45 минут.

На донецком направлении утром оккупанты совершили два обстрела украинских позиций в Зайцево из бронетехники. Несколько позже, но еще до полудня, противник нарушил режим тишины в Луганском. После этого боевые действия возобновились только вечером; это произошло в Светлодарске, Авдеевке и на позиции "шахта Бутовка". Украинские войска активно вели ответный огонь.

На мариупольском направлении основная активность врага традиционно приходится на участок фронта Павлополь - Широкино.

"Противник продолжает придерживаться тактики одновременного обстрела нескольких украинских опорных пунктов, однако тяжелое вооружение не применяет. Кроме этого, вооруженные инциденты произошли в Марьинке и Старогнатовке", – отметил Лысенко.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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