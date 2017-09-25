У штабі АТО уточнили, де минулої доби поранено 2 бійців

24 вересня в зоні проведення антитерористичної операції 2 військових отримали поранення.

Про це на брифінгу в понеділок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, два військовослужбовці дістали поранення", – сказав полковник.

У коментарі "Українській правді" речник АТО уточнив, що цих санітарних втрат сили АТО зазнали внаслідок ворожих обстрілів у Новозванівці і Луганському.

За даними штабу, 24 вересня бойові дії на луганському напрямку почалися після 17 години. У Станично-Луганському районі, в Кримському та Новозванівці сталося п’ять перестрілок між окупантами та нашими військовими. При цьому застосовувалося тільки легке озброєння. Тривалість ворожих обстрілів коливалася від 15 до 45 хвилин.

На донецькому напрямку вранці окупанти здійснили два обстріли українських позицій у Зайцевому з бронетехніки. Дещо пізніше, але ще до полудня, противник порушив режим тиші в Луганському. Після цього бойові дії поновилися тільки ввечері; це сталося у Світлодарську, Авдіївці та на позиції "шахта Бутовка". Українські війська активно вели вогонь у відповідь.

На маріупольському напрямку основна активність ворога традиційно припадає на ділянку фронту Павлопіль – Широкине.

"Противник продовжує дотримуватися тактики одночасного обстрілу кількох українських опорних пунктів, проте важке озброєння не застосовує. Окрім цього, збройні інциденти сталися в Мар’їнці й Старогнатівці", – наголосив Лисенко.

Валентина Романенко, УП