Не менее 6 советников Трампа пользовались личной почтой по работе

По меньшей мере шесть ближайших советников президента США Дональда Трампа использовали личную электронную почту в государственных делах.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на нынешних и бывших чиновников.

После того, как американские СМИ сообщили, что зять Трампа и ближайший советник Джаред Кушнер использовал частную почту для обмена сообщениями с другими должностными лицами администрации, New York Times выяснила, что еще по меньшей мере 5 советников президента пользовались личной почтой по работе.

"Кушнер не был одинок. Стивен Бэннон, бывший главный стратег Белого дома, и бывший глава штаба Рейнс Прибус также иногда использовали личную электронную почту. Другие советники, включая Гэри Кона и Стивена Миллера, отправили или получили по крайней мере несколько писем, используя личную почту", - пишет издание, ссылаясь на источники.

Кроме того, как сообщило издание Newsweek, дочь президента Иванка Трамп пользовалась личной почтой, когда была неоплачиваемым советником Трампа в первые месяцы новой администрации. При этом чиновники признали, что она поступала так и после официального назначения советником Белого дома.

Как пишет New York Times, должностные лица должны использовать правительственные электронные ящики для своих официальных обязанностей, чтобы их переписка была доступна для общественности и тех, кто осуществляет надзор. Однако использование частных почтовых ящиков не запрещено, если чиновники перенаправляют связанные с работой письма на свою рабочую почту.

Как известно, во время президентской предвыборной кампании в США 2016 года Трамп обвинял свою соперницу Хиллари Клинтон в том, что она использовала частный почтовый сервер для официальной переписки, когда она была государственным секретарем при президенте Бараке Обаме.

Тогда ФБР установило, что Клинтон действительно хранила засекреченную информацию на своем личном почтовом сервере, и расценило обращение Клинтон с секретной информацией как "крайне небрежное". Тогда было принято решение не предъявлять ей никаких обвинений.

Однако буквально накануне выборов расследование было возобновлено. Сама Клинтон считает, что именно этот факт, рядом с утечкой документов в Wikileaks, стал причиной ее поражения на выборах.

Как известно, в январе спецслужбы США обнародовали отчет о том, что, по их оценкам, президент России Владимир Путин приказал осуществить "кампанию влияния" с целью подорвать доверие к избирательной системе США и дискредитировать соперницу Дональда Трампа Хиллари Клинтон.

Также пять различных комитетов Конгресса проводят связанные с Россией расследования.