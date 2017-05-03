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Клинтон обвиняет в своем поражении на выборах Россию и директора ФБР

Среда, 3 мая 2017, 00:55

Хиллари Клинтон обвиняет в своем поражении на президентских выборах в США вмешательство России и директора ФБР Джеймса Коми, который открыв против нее расследование "отпугнул" избирателей.

Об этом она рассказала на женском форуме в Нью-Йорке, пишет Радио Свобода.

Клинтон вспомнила обнародования 7 октября старого видеозаписи, в котором тогдашний кандидат от республиканцев Дональд Трамп обсуждает женщин, а сразу после этого WikiLeaks опубликовал похищенное переписки Демократической партии.

"Какое совпадение. Вы просто не можете ошибиться ", - отметила Клинтон.

Также она вспомнила действия директора ФБР Джеймса Коми.

Во время предвыборной кампании в США Wikileaks опубликовал ряд электронных писем и документов, связанных с кандидатом на пост президента от демократов Хиллари Клинтон, полученные после взлома почты менеджера кампании Клинтон Джон Подеста.

Джеймс Коми объявил, что ФБР не рекомендует возбуждать против Хиллари Клинтон дело в отношении возможного ненадлежащего обращения с материалами, которые могли составлять государственную тайну, но обвинил ее в "чрезвычайной небрежности", что привело к похищению этих писем.

После этого, менее чем за две недели до выборов, Коми направил к законодателям письмо, в котором говорилось об обнаружении новых писем, связанных с пребыванием Клинтон на посту госсекретаря, на компьютере бывшего мужа ее помощницы. За два дня до выборов Джеймс Коми заявил, что эти новые письма не дали против Клинтон никаких данных, по которым можно было бы возбуждать дело.

Как известно, в январе спецслужбы США обнародовали отчет о том, что, по их оценкам, президент России Владимир Путин приказал осуществить "кампанию влияния" с целью подорвать доверие к избирательной системе США и дискредитировать соперницу Дональда Трампа Хиллари Клинтон.

Также пять различных комитетов Конгресса проводят связанные с Россией расследования.

Темы: СШАКлинтонРосcия
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