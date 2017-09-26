Украина стала посредником в поставках оружия из ЕС в Африку – OCCRP

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Вторник, 26 сентября 2017, 10:50

Европейские производители поставляют оружие в Африку и на Ближний Восток, используя в качестве посредников оборонные предприятия Украины.

Об этом сообщает Проект по разоблачению организованной преступности и коррупции (OCCRP) со ссылкой на документы, попавшие в его распоряжение.

"Документы, полученные OCCRP, свидетельствуют, что власть и компании Украины сделали себя ключевым звеном в сети, которая поставляет вооружение советского образца из Европы в Африку и на Ближний Восток. Многие из этих видов оружия поставляются из стран, которые являются членами ЕС", - говорится в статье.

Например, по данным проекта, военный транспорт стоимостью не менее 4,1 миллиона долларов, был куплен в Польше, которая является членом ЕС и руководствуется строгими правилами экспорта оружия, а затем частями отправлен в Украину. После этого 45 машин со всей партии были переправлены в Восточную Африку через Объединенные Арабские Эмираты.

"Это как "отмывание" грязных денег, проходящих через серию счетов - транспортные средства были "отмыты", чтобы скрыть их истинное происхождение, маршрут и назначение", - рассказывают обличители.

На более тысячи страницах документов речь идет об участии в незаконной торговле оружием частной украинской компании "Техимпекс", которая ремонтирует, модернизирует и реализует военную технику, а также связанной с ней британской компании S-Profit. Вместе они обходят эмбарго ЕС на продажу оружия Судану и Южному Судану.

"В основе экспортной сделки лежит лазейка в законах Украины, которая позволяет удалить источники и назначение оружия, которое перемещается по миру, из документов", - отмечают в OCCRP.

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Темы: Украина оружие торговля ЕС
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