РФ считает свое нападение на Украину слишком мелким для защиты оружием из США

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Вторник, 26 сентября 2017, 13:44

В МИД РФ заявили, что в Украине "ничего такого не происходит", чтобы поставлять ее Вооруженным силам американское оружие.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов, передает УНИАН.

"Ничего такого не происходит в Украине сейчас, что бы диктовало хоть малейшую необходимость таких опасных шагов", - сказал он.

По словам дипломата, такое решение будет однозначной попыткой США "подлить масла в огонь", чтобы повысить уровень противостояния и напряженности.

"Я думаю, что даже в американской администрации многие отдают себе в этом отчет, почему до сих такие поставки не осуществлялись. Если политика США изменится на этом направлении, то, конечно, может грозить серьезным обострением ситуации", - заявил он.

Темы: Росcия США оружие Донбасс АТО
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