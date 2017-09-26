РФ считает свое нападение на Украину слишком мелким для защиты оружием из США

В МИД РФ заявили, что в Украине "ничего такого не происходит", чтобы поставлять ее Вооруженным силам американское оружие.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов, передает УНИАН.

"Ничего такого не происходит в Украине сейчас, что бы диктовало хоть малейшую необходимость таких опасных шагов", - сказал он.

По словам дипломата, такое решение будет однозначной попыткой США "подлить масла в огонь", чтобы повысить уровень противостояния и напряженности.

"Я думаю, что даже в американской администрации многие отдают себе в этом отчет, почему до сих такие поставки не осуществлялись. Если политика США изменится на этом направлении, то, конечно, может грозить серьезным обострением ситуации", - заявил он.

Как известно, спецпредставитель США по вопросу Украины Курт Волкер не считает логичными аргументы против предоставления Украине высокоточного американского летального вооружения, которые звучат в информационном пространстве.

Как известно, противники предоставления такого оружия считают, что это сделает Россию более агрессивной.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе ранее сообщила, что переговоры с США о предоставлении Украине летального оборонительного вооружения уже перешли в практическую плоскость.