Мужчина с гранатой поджег дом нардепа НФ Березы

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Вторник, 26 сентября 2017, 18:42

Дом народного депутата от "Народного фронта" Юрия Березы пытался сжечь мужчина.

Об этом свидетельствует информация пресс-службы полиции Днепропетровщины и источники Украинской правды.

"23 сентября 2017 около полуночи злоумышленник поджег одну из комнат нежилого дома в с. Чумаки Пятихатского района Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

 

"А чуть позже автомобиль "Nissan", припаркованный на берегу реки Саксагань. Дом охраняли двое мужчин, которые заметили огонь, быстро локализовали пожар и вызвали полицию", - заявили правоохранители.

Как сообщается на сайте полиции, при задержании мужчина "угрожал боевой гранатой РГД-5 с запалом, которую во время следственных действий изъяли полицейские".

 

Указывается, что за совершение преступления был задержан житель. Кривой Рог 1980 года.

Следователи открыли уголовное производство с предыдущим правовой квалификацией по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Согласно информации в электронной декларации Березы, дом в селе Чумаки Пятихатского района зарегистрирован на его жену.

По информации УП задержанный мужчина был избитым.

Украинская правда

Темы: Народный фронт Днепр криминал
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