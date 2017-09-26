Мужчина с гранатой поджег дом нардепа НФ Березы
Дом народного депутата от "Народного фронта" Юрия Березы пытался сжечь мужчина.
Об этом свидетельствует информация пресс-службы полиции Днепропетровщины и источники Украинской правды.
"23 сентября 2017 около полуночи злоумышленник поджег одну из комнат нежилого дома в с. Чумаки Пятихатского района Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
"А чуть позже автомобиль "Nissan", припаркованный на берегу реки Саксагань. Дом охраняли двое мужчин, которые заметили огонь, быстро локализовали пожар и вызвали полицию", - заявили правоохранители.
Как сообщается на сайте полиции, при задержании мужчина "угрожал боевой гранатой РГД-5 с запалом, которую во время следственных действий изъяли полицейские".
Указывается, что за совершение преступления был задержан житель. Кривой Рог 1980 года.
Следователи открыли уголовное производство с предыдущим правовой квалификацией по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Согласно информации в электронной декларации Березы, дом в селе Чумаки Пятихатского района зарегистрирован на его жену.
По информации УП задержанный мужчина был избитым.
Украинская правда
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